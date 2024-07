Przepracowała 37 lat. Seniorka powiedziała, jaką dostaje emeryturę

Okres wakacyjny to czas, kiedy o wyjeździe myślą także seniorzy. Jedni wolą spędzać czas w ogródkach działkowych lub okolicznych parkach, inni decydują się na wybór sanatorium lub kurortu wypoczynkowego. Niestety ta druga opcja nie jest dostępna dla wszystkich.

Dziennikarz Gońca postanowił zapytać warszawskich seniorów, gdzie spędzają tegoroczne wakacje. Jedna z kobiet zauważyła, że ceny zagranicznych wczasów są cenowo zbliżone do tych w kraju, jednak w tym roku postanowiła wybrać się nad polskie morze. Po chwili przyznała, jak wygląda jej emerytura po 37 latach pracy.

Kobieta przyznała, że jak na warszawskie warunki i po 37-letnim stażu pracy dostaje niewysoką emeryturę. Jednak w tym roku wraz z klubem seniora wybiera się na 12-dniowy wyjazd do Władysławowa, który kosztuje ją 1900 zł. Seniorka opowiedziała też, czy uważa, że jej zasiłek emerytalny jest odpowiedni. Zaznaczyła, że gdyby nie wsparcie finansowe dzieci, byłoby o wiele gorzej.

Rozmówczyni przyznała również, że przez lata starała się oszczędzać, a wydawanie do "zera" nigdy nie wydawało jej się rozsądne.

Według danych ZUS, na koniec marca bieżącego roku ubezpieczeniem emerytalno-rentowym objętych było ponad 16 milionów 262 tysiące osób . W pierwszym kwartale tego roku przeciętna emerytura lub renta wynosiła 3516,95 zł, co oznacza wzrost o 16 proc., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem tego wzrostu była waloryzacja świadczeń o 12,12 proc.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!