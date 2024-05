Oceniła sytuację polskich emerytów. "Nie mam prawa narzekać"

Alicja Majewska od kilku lat jest na emeryturze, jednak to nie oznacza, że przestała realizować się zawodowo. Piosenkarka chętnie koncertuje i gości na wielu ważnych festiwalach.

Wiele osób marzy o tym, by na emeryturze w końcu odpocząć i nieco zwolnić tempo. Z całą pewnością nie zalicza się do nich Alicja Majewska, która wciąż często koncertuje. Jak sama przyznała w rozmowie z serwisem ShowNews, jest niezwykle wdzięczna fanom za to, że dalej chcą słuchać jej piosenek.