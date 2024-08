Nie podawaj numeru PESEL w tych miejscach. Wielu już pożałowało

Ok, rozumiem

Niewłaściwe ujawnienie numeru PESEL może mieć poważne konsekwencje. Warto wiedzieć, gdzie szczególnie powinniśmy zachować ostrożność, by uniknąć potencjalnych problemów.

Za atrakcyjną zniżkę czy darmowy produkt najczęściej jesteśmy gotowi podać adres e-mail (76 proc.), imię i nazwisko (65 proc.) czy numer telefonu (62 proc.). Co dziesiąty ujawni nawet numer PESEL – czytamy w raporcie opracowanym przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl.

Nie podawaj numeru PESEL

Numer PESEL, jako unikalny identyfikator, jest szeroko wykorzystywany w różnych instytucjach – od urzędów, przez placówki medyczne, po banki. To właśnie dlatego może stać się łakomym kąskiem dla oszustów. Kradzież tożsamości, w której numer PESEL odgrywa kluczową rolę, może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zaciągnięcie kredytu na nasze nazwisko czy podpisanie niekorzystnych umów.

"Hakerzy mogą bardzo łatwo wykraść adres e-mail, imię i nazwisko czy numer telefonu z bazy danych, z której w zamian za dodatkowe korzyści udostępniliśmy swoje dane osobowe. Szczególnie że poziom ich zabezpieczeń często jest niewystarczający. Następnie cyberprzestępcy stosują tzw. vishing, czyli dzwonią do potencjalnych ofiar, podszywając się pod znane firmy lub instytucje. W efekcie będąc w stresowej sytuacji, gdy np. rozmówca po drugiej stronie słuchawki twierdzi, że nasze konto zostało zablokowane, możemy nieświadomie podać oszustom pozostałe dane potrzebne do dokonania wyłudzenia jak PESEL, numer dowodu tożsamości, hasła, loginy i inne wrażliwe informacje" - ostrzega na łamach "Rzeczpospolitej" Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.

Gdzie należy zachować szczególną ostrożność? Po pierwsze - w internecie. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, w których podajemy PESEL na stronach, którym nie do końca ufamy. Przed wprowadzeniem takich danych warto zawsze upewnić się, że strona jest zabezpieczona (sprawdź, czy adres zaczyna się od "https") i mamy pełne zaufanie do witryny.

Może to zaskoczyć, ale nawet w aptece nasz PESEL może zostać wykradziony. Jeśli zostaniemy poproszeni o jego podanie, na przykład przy wykupowaniu recepty, nie należy wypowiadać go na głos. Wystarczy, że w kolejce za nami znajduje się osoba o nieczystych intencjach, która postanowi wykorzystać zdobyte informacje. Najlepiej pokażmy farmaceutce dokument lub napiszmy numery na kartce.

Również załatwiając sprawy w urzędzie czy banku, warto unikać przekazywania numeru PESEL w obecności innych osób. Choć może się to wydawać zbyt ostrożne, lepiej jest zapisać numer na kartce i przekazać go bezpośrednio urzędnikowi, niż ryzykować, że ktoś w kolejce go usłyszy.

Gdzie jeszcze należy zachować ostrożność? Uważajmy na telefoniczne centrum obsługi klienta. Zdarza się, że podczas rozmowy z konsultantem zostaniemy poproszeni o podanie numeru PESEL. W takim przypadku należy upewnić się, że rozmowa prowadzona jest w odpowiednich warunkach, a otoczenie jest wolne od niepowołanych osób, które mogłyby podsłuchać naszą rozmowę.

Zastrzeż numer PESEL

W aplikacji mObywatel można zastrzec PESEL od listopada ubiegłego roku. Robimy to, by zabezpieczyć go przed bezprawnym wykorzystaniem, np. próbą zaciągnięcia kredytu przez inną osobę.

Zastrzeżenie numeru PESEL to istotna sprawa, zwłaszcza gdy chcemy dbać o bezpieczeństwo. Ale możemy też zastrzeżenie cofnąć w każdej chwili. Na zmianę statusu trzeba jednak poczekać, nawet do 12 godzin. To zabezpieczenie przed oszustwami metodą "na wnuczka" czy "na policjanta".