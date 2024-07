Zapłaciła za modlitwę. Została okradziona

Ok, rozumiem

Policja poszukuje kobiety w długim niebieskim swetrze, która oszukała i okradła mieszkankę gminy Szaflary. Nieznajoma miała wmówić seniorce, że jej syn jest chory i potrzebuje uzdrawiającej modlitwy. Wykorzystując chwilę nieuwagi starszej kobiety, ukradła jej biżuterię i uciekła. Wszystko wydarzyło się 24 lipca 2024 roku.

Wmówiła kłamstwo i skorzystała z okazji

Nieznajoma miała podejść do 79-latki, która znajdowała się w swoim ogrodzie, i powiedzieć, że jej syn jest bardzo chory. Od razu zaoferowała swoją pomoc przy uzdrowieniu mężczyzny. "Pokazywała łańcuszek rzekomo otrzymany od księdza, któremu kiedyś pomogła" - wyjawiła policja z Nowego Targu. Do odprawienia modlitwy potrzebna była jednak skorupka jajka - tym sposobem złodziejka dostała się do domu seniorki.

Nieznajoma odprawiała obrzędy i w trakcie poprosiła o to, by 79-latka wyjęła biżuterię i zawinęła ją w papier. Pakunek został umieszczony w kieszeni kurtki, do której starsza kobieta miała nie zaglądać przez trzy dni. Seniorka zajrzała jednak wcześniej, tym samym odkrywając, że została oszukana. Oszukana kobieta zapamiętała, że "uzdrowicielka" odjechała ciemnym samochodem, którego rejestracja rozpoczynała się od liter KR.

Widziałeś tę kobietę? Skontaktuj się z policją

Złodziejka jest ma około 50-60 lat. Posiada krótkie, ciemne włosy. W dzień popełnienia przestępstwa miała na sobie długi niebieski sweter. Funkcjonariusze proszą wszystkich mieszkańców gminy Szaflary o zachowanie ostrożności i niewpuszczanie na teren posesji czy do domów nieznajomych. Jeżeli ktokolwiek posiada informacje dotyczące wspomnianej sprawczyni przestępstwa, jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu.

