Podała się za ciotkę zaginionej Izabeli. Miała konkretne żądania

9 sierpnia Izabela Parzyszek jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Niestety nigdy tam nie dotarła. W sieci pojawia się coraz więcej informacji na ten temat. Jedna z wiadomości wysłanej do administratora grupy poświęconej zaginięciu kobiety może jednak zaskakiwać.

Nie da się ukryć, że internet oraz media społecznościowe mają ogromną moc. Nic więc dziwnego, że wykorzystywane są także w przypadku, gdy ktoś zaginie. Tak też stało się w sprawie Izabeli Parzyszek.

Stworzono specjalną grupę na Facebooku, w której użytkownicy mogą wymieniać się różnymi informacjami na ten temat. Jej administrator, David Gladisch, poinformował jej członków o wiadomości, którą dostał od osoby podającej się za ciotkę zaginionej.

"Rodzina nie życzy sobie takiej formy pomocy, żeby ktokolwiek miał posługiwać się danymi ich córki, zakładając strony internetowe (...) Dlatego proszę o usunięcie imienia i nazwiska z tej tytułowej strony" - można było przeczytać w nadesłanej przez kobietę wiadomości.

Założyciel grupy w rozmowie z Interią zaznaczył jednak, że nie udało mu się potwierdzić, że naprawdę odezwała się do niego krewna Izabeli Parzyszek. Inni członkowie przekonali go, że nie musi spełniać jej prośby, bowiem wizerunek oraz dane zaginionej zostały podane do wiadomości publicznej. Co na to kobieta, która zażądała usunięcia danych zaginionej?

"Nie mam nic przeciwko nagłaśnianiu, sama udostępniam Izy zdjęcia, ale ja, choć jestem ciocią, nie założyłam takiej grupy ani strony, bo nie zostałam upoważniona do tego przez jej rodziców, więc uważam, że osoba całkiem obca też nie ma takiego prawa" - powiedziała w rozmowie z Interią.

Serwis postanowił w tej sprawie skontaktować się również z mężem zaginionej, który jednak stwierdził, że nie wie, czy mama jego żony rzeczywiście ma siostrę.

Zaginięcie Izabeli Parzyszek

Izabela Parzyszek w piątkowy wieczór zadzwoniła do ojca, którego tego dnia miała odebrać ze szpitala. Poinformowała go wówczas, że będąc już do niego w drodze, zepsuł się jej samochód. Nie zadzwoniła jednak po lawetę. Pomoc zorganizował jej tata.

Na miejsce przyjechali jego znajomi, którzy na poboczu zastali zaparkowany pojazd z włączonymi światła mijania. Auto było jednak zamknięte, dlatego ojciec kobiety miał podjąć decyzję o wezwaniu lawety, którą został odholowany na prywatną posesję. Tam zabezpieczyła go też później policja.

"Samochód zaginionej udało się odpalić, ale nie jest to równoznaczne z tym, że był w pełni sprawny" - zdradziła Interii rzeczniczka jeleniogórskiej Prokuratury Okręgowej Ewa Węglarowicz-Makowska.

W pojeździe nie znaleziono jednak dokumentów kobiety, co również budzi wiele teorii na ten temat. Czy dobrowolnie wsiadła z kimś do innego samochodu? Została porwana? A może sama postanowiła zniknąć przez kryzys w małżeństwie? Niestety w tej spawie jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi.

