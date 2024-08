Detektywka o zaginięciu Izabeli. "Dlaczego nie wzięła telefonu?"

9 sierpnia Izabela Parzyszek podróżowała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać ojca ze szpitala. W pewnym momencie zepsuł się jej samochód. Poinformowana o sytuacji rodzina na miejscu zdarzenia znalazła auto, w którym znajdował się telefon. Jej tam jednak nie było. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa.

Jak oznajmia Małgorzata Marczulewska, na ten moment nie ma podstaw, by podejrzewać, że Izabela Parzyszek została skrzywdzona, zniknęła celowo lub popełniła samobójstwo. Jedno jest jednak wiadome: "ludzie nie rozpływają się w powietrzu".

Według niej, jeżeli doszło do sytuacji, w której Izabela poprosiła przypadkowego kierowcę o podwiezienie np. na stację paliw, pojawiają się pytania: dlaczego nie wzięła ze sobą telefonu? Dlaczego nie poinformowała o tym męża lub innego członka rodziny?

Zdaniem Małgorzaty Marczulewskiej, w sprawie Izabeli Parzyszek należy skupić się na dwóch kwestiach. Pierwszą z nich jest przynależność kobiety do wspólnoty Jehowy.

