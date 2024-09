Wsadź do ziemi we wrześniu. W sezonie będziesz się zachwycać

Rośliny cebulowe, jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę kilka cennych rad, nie są zbyt skomplikowane w uprawie. Zanim wsadzimy cebulki do ziemi, pamiętajmy o usunięciu z podłoża chwastów, przekopania ziemi na głębokość ok. 30 cm, a następnie wyrównaniu obszaru, gdzie chcemy zasadzić kwiaty. Warto też dodać po podłoża nawóz, odkwaszony torf lub kompost.

Późne lato i wczesna jesień to najlepsza pora na zasadzenie roślin cebulkowych. Trzeba przy tym pamiętać, że terminy sadzenia poszczególnych gatunków różnią się między sobą. Mogą też ulec zmianie, jeśli nie sprzyjają ku temu warunki pogodowe.

Zacznijmy od września. To miesiąc, kiedy najlepiej jest zasadzić cebulki przebiśniegów (umieszczamy je w ziemi na głębokości 4-5 cm). Kolejnym "wrześniowym" gatunkiem są hiacynty - w ich przypadku cebulki zakopujemy na głębokości 8-15 cm.

Okazuje się, że nie wszystkie rośliny cebulowe należy sadzić jesienią. Połowa kwietnia to idealny czas na umieszczenie w ziemi cebulek krokosmi (głębokość 6-8 cm). Później, bo na przełomie kwietnia i maja sadzimy mieczyki oraz błonczatki (10 cm), a także lilie (10-15 cm). Pacioreczniki, których cebulki umieszczamy na głębokości 5 cm, zasadzamy w połowie maja, kiedy jest już zdecydowanie mniejsze ryzyko niebezpiecznych dla rośliny przymrozków.

