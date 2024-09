Wylej pod hortensjami. Będą uginać się od kwiatów

Hortensja ogrodowa to roślina, która może cieszyć nasze oczy przez całe lata. Wystarczy, że będziemy o nią odpowiednio dbać. Na początek warto wiedzieć, że lubi gleby wilgotne i próchnicze o lekko kwasowym odczynie .

Jak zrobić nawóz, dzięki któremu hortensje będą wyglądać lepiej niż kiedykolwiek? Posiadacze jabłoni są prawdziwym szczęściarzami, bo mogą wykorzystać do tego spady jabłek , które zalegają na podwórku. Zgodnie z ideą "zero waste" warto przekształcić je w nawóz.

Wystarczy zebrać około trzy kilogramy jabłek, rozdrobnić je na kawałki i zalać litrem wody. Po dwóch dniach nawóz jest gotowy. Pamiętaj jednak, by mieszankę umieścić w uprzednio wykopanych rowkach wokół krzewów . Taki trik ogrodniczy można stosować od wczesnej jesieni aż do końca listopada. W efekcie hortensje w kolejnym roku przepięknie zakwitną.

