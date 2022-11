Podobno przynosi pecha. Dzisiaj obchodzi swoje święto

W ważnym celu

Jak się okazuje, Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota ustanowiono w konkretnym celu. Było nim przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, jak traktowane są te zwierzęta. Przez lata powielane stereotypy bardzo zaszkodziły czarnym czworonogom. Nie tylko we Włoszech, ale i na całym świecie w schroniskach są tymi, które adoptowane są najrzadziej. Ich święto ma uzmysłowić społeczeństwu, że to takie same stworzenia, jak inne koty i nie należy się ich bać. Może się okazać, że zamiast pecha przyniosą szczęście i okażą się najlepszymi przyjaciółmi człowieka.