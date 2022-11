Kota z Ukrainy żałował cały świat. Nie do wiary, jak wygląda dziś

"Chociaż wojna pozostawiła blizny na jego ciele, to Feniks pozostaje uroczym kotem, który zabawnie mruczy! I cud! Nie jest głuchy ani ślepy (chociaż takie historie trafiły do ​​​​internetu). Przyznaj, tylko szczerze: sądziłeś, że kot przeżyje? Szczerze mówiąc, miał bardzo małe szanse, ale zaskoczył wszystkich" – przeczytać można było we wpisie organizacji.