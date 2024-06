Pokazali się po 10 latach od ślubu. Sporo się zmieniło

Jest niezwykle wdzięczna, że spotkała Jakuba na swojej drodze. "Wiecie, jak to jest: pewnych rzeczy nie można kupić, nie można ich wyprosić albo kogoś do nich zmusić. Mam na myśli bezwarunkową miłość, pełne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i oparcie w najgorszych chwilach swojego życia".

Agnieszka Wesołowska uważa, że miłość to najlepsze, co ją spotkało. "Ja to dostałam (choć lubię myśleć, że sama na to zapracowałam) w pakiecie, w jednym człowieku, który za każdym razem udowadnia mi, że bez względu na wszystko gramy do jednej bramki".