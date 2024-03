Zagrał w "Złotopolskich". Tak dziś wygląda

Równolegle do kariery telewizyjnej, Nejman występował w teatrach. W 1998 roku związał się z warszawskim teatrem "Kwadrat". Co więcej, w latach 2010-2023 był dyrektorem tej placówki. Odszedł z tego stanowiska w cieniu skandalu. Został bowiem oskarżony o defraudację pieniędzy, do czego odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską, zapowiadając walkę o zszarganie dobrego imienia.