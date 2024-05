Podziękował fanom. Nie pierwszy raz padł ofiarą oszustów

Maciej Zakościelny zwrócił się na Instagramie do obserwatorów. Jak się okazało, znany aktor miał niedawno do czynienia z oszustami. Nic by o tym nie wiedział, gdyby nie natychmiastowa reakcja jego fanów.

Internetowi oszuści mogą dopaść każdego. Nieraz usłyszymy o celebrytach, których wizerunek został bezprawnie wykorzystany np. do reklamy fałszywych środków odchudzających, czy diet rzekomo zapewniających spektakularne efekty.

Nie są to jedyne metody na to, aby nabrać internautów. Niedawno na własnej skórze przekonał się o tym Maciej Zakościelny. Kiedy aktor został poinformowany o bezprawnych działaniach, natychmiast zwrócił się do osób, które śledzą jego media społecznościowe.

Maciej Zakościelny oszukany. Ktoś ukradł jego wizerunek

W mediach społecznościowych nie brakuje nieprawdziwych kont gwiazd oraz celebrytów. Jednak "fanowskie" profile to nie to samo, co podszywanie się pod idola. Oszuści podszywają się pod znaną wokalistkę czy sportowca, dopuszczając się kradzieży wizerunku.

Okazuje się, że Maciej Zakościelny ponownie zmierzył się z taką sytuacją. Na całe szczęście aktor mógł liczyć na natychmiastową reakcję internautów, którzy szybko wykryli, że coś jest nie tak.

"Jak się masz? Cóż, dziękuję za odpowiedź. Proszę członka mojego zespołu o utworzenie tego prywatnego konta, żebym mógł porozmawiać z moim fanem jeden na jednego, poznać każdego z nich i dowiedzieć się, co myślą o mojej pracy i noszę je także w swojej karierze" - brzmiała wiadomość wysłana przez kogoś podszywającego się pod Zakościelnego.

Zrzut ekranu z dziwnie brzmiącą informacją został wysłany przez fana do aktora, który od razu udostępnił dowód na instagramowej relacji.

"To fejkowe (nie pierwsze takie) konto. Dziękuję Wam za czujność" - napisał prawdziwy Zakościelny.

