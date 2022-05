Podzieliła się małżeńskimi radami. "Mówią, że to toksyczne, ale u nas działa"

Każde małżeństwo ustala własne granice, w których funkcjonuje na co dzień. To, co u jednych doskonale zdaje egzamin, u innych może nie znaleźć zastosowania. Przekonała się o tym Bailey McPherson, która podzieliła się z użytkownikami TikToka swoimi małżeńskimi zasadami. Obserwatorzy kobiety nie szczędzili jej nieprzychylnych komentarzy.