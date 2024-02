Pojawiła się na premierze nowego spektaklu. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Magdalena Waligórska na premierze swojego nowego spektaklu dosłownie błyszczała na czerwonym dywanie. Aktorka postawiła bowiem na sukienkę w najmodniejszym kolorze tego sezonu. Jej look to prawdziwy hit.

Kto by pomyślał, że czerwień aż tak zdominuje świat mody? Jeszcze niedawno kojarzyła nam się wyłącznie z kobiecymi, zmysłowymi stylizacjami, jednak dziś idealnie sprawdzi się zarówno na mniej, jak i bardziej oficjalne okazje.

Magdalena Waligórska właśnie w sukience w tym kolorze zaprezentowała się ostatnio na czerwonym dywanie. Aktorka postawiła na długą, dopasowaną kreację z przedłużanym do samej ziemi rękawem.

Od kilku miesięcy nie sposób nie zauważyć, że to właśnie czerwień króluje zarówno w sklepach, jak i w szafach wielu popularnych influencerek. Jaki kolor będzie jednak modny tej wiosny?

Okazuje się, że czerwień pozostanie z nami na dłużej, to nie oznacza jednak, że nie powrócą do nas pastelowe barwy, które od lat kojarzą nam się właśnie z tą porą roku. Warto również zwrócić uwagę na zieleń. W najbliższych miesiącach pokochamy oliwkową barwę, która w dodatku pasuje do każdego typu urody.