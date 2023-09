Była gwiazdą "Rancza". Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Hit lat 50. wraca do mody

Magdalena Waligórska-Lisiecka sięgnęła po nieoczywisty model butów. Szpilki ze srebrnymi kokardami na czubkach palców od razu przeniosły stylizację do krainy księżniczki. Czy ta historia kończy się "happy endem"? Chociaż minimalistyczne i transparentne sandały dodałyby kreacji nieco więcej nowoczesności, to kokardy wracają do łask. Ten wdzięczny detal będzie gwiazdą sezonu jesień-zima 2023/2024. Ręka w górę — kto wstępuje do jego fanklubu?