Pokazała się w bikini. Strój nie ma sobie równych

Edyta Zając niedawno dołączyła do ekipy "Dzień Dobry TVN", czym zachwyciła zarówno widzów śniadaniówki, jak i swoich fanów. W napiętym grafiku modelki znalazło się jednak miejsce na wypoczynek w ciepłych krajach. Do walizki spakowała niezwykle kobiece stroje kąpielowe. Aż trudno oderwać wzrok.

Pobyt na wakacjach to doskonała okazja, aby zaprezentować się swoim fanom w nieco innych niż zwykle stylizacjach. Nic więc dziwnego, że gwiazdy chętnie publikują wówczas zdjęcia w modnych strojach kąpielowych. Edyta Zając również wrzuciła kilka kadrów z rajskich wakacji.

Ostatnio modelka pochwaliła się nagraniem znad basenu, prezentując się w czarnym bikini. Komplet składający się z klasycznego dołu (z wiązaniami po bokach} wyróżniała jednak dość nieoczywista góra. Model z odwróconym wiązaniem przykuwał spojrzenia i urozmaicał jej z pozoru klasyczny look.

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, dlatego to najwyższy czas, aby rozpocząć poszukiwania nowego stroju kąpielowego. Edyta Zając udowodniła, że w modzie wciąż pozostają modele w czarnym kolorze. Nie tylko świetnie współgrają z niemal każdym typem urody, ale również bez trudu znajdziemy je w sklepach.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!