Bawi się na egzotycznych wakacjach. Wskoczyła w różowe bikini

Kariera Edyty Zając nabrała nowego tempa. Choć jeszcze do niedawna zajmowała się jedynie modelingiem, to w zeszłym roku została prowadzącą reality show "True Love", natomiast miesiąc temu dołączyła do redakcji "Dzień Dobry TVN". W śniadaniówce jest odpowiedzialna za sekcję show-biznesową.