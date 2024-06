Pojechała nad polskie morze. Po plaży biegała w samej koszuli

Must have na lato? Zwiewna koszula koniecznie z naturalnego materiału, którą można włożyć zarówno do eleganckich szortów, by pomykać po mieście, jak i zarzucić na bikini przy okazji spaceru po plaży. Właśnie na tę drugą opcję zdecydowała się Małgorzata Socha. Aktorka zapozowała do zdjęcia w koszuli polskiej marki wykonanej w stylu patchworkowym, w której róż został połączony z żółcią, a paski z kratką. Model z wydłużonym tyłem w rewelacyjny sposób zastąpił sukienkę.