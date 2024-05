Włożyła najmodniejsze buty sezonu. Zwykłe balerinki usuną się w cień?

Choć Małgorzata Socha nie podporządkowuje się trendom, to chętnie po nie sięga nawet, jeśli ma wybrać zaledwie drobny detal dopełniający stylizację. Ostatnio pokazała się w wiosennym looku, w którym uwagę przyciągały buty – siateczkowe balerinki. Teraz nie ma modniejszych.

Małgorzata Socha na co dzień lawiruje między elegancją a wygodnym casualem. Często łączy dwa te style, wkładając, np. marynarkę i jeansy, czyli duet wprost uwielbiany przez kobiety. I choć trendy nie są dla niej kwestią nadrzędną, to lubi po nie sięgać, by czuć, że jest ubrana modnie. W tym sezonie wybiera spodnie z błękitnego denimu, satynowe spódnice midi i skórzane kurtki.

Ale warto też zwrócić uwagę na buty. Aktorka ma w swojej kolekcji na wiosnę-lato 2024 białe buty sportowe, dwukolorowe czółenka w stylu Chanel i ciżemki z cętki. Ostatnio zaprezentowała się też w balerinkach z siateczki, które robią absolutną furorę w związku z hitowym projektem domu mody Alaïa. W swojej garderobie ma je m.in. słynna modowa influencerka Leonie Hanne.

Socha w najmodniejszych butach sezonu

Balerinki w stylu Alaïa odznaczają się drobnymi "oczkami" oraz paseczkami, które dodatkowo przytrzymują stopę tak, jak przy Mary Jane. Małgorzata Socha wybrała najbardziej klasyczną wersję, czyli czarną. Modne buty dobrała do dzianinowej polówki oraz oraz jasnobrązowej spódnicy midi z zamszopodobnej tkaniny.

Małgorzata Socha w najmodniejszych butach sezonu © Instagram.com, malgosia_socha

Socha pochwaliła się wiosenną stylizacją

Wiosenną stylizację aktorka uzupełniła jeansową kurtką o skróconym kroju. Co sądzicie o tym looku? My jesteśmy jak najbardziej na tak. I choć w sekcji komentarzy pod postem pojawiły się różnego rodzaju komplementy, to największe emocje wzbudziły oczywiście ekstrawaganckie buty Sochy. "Świetne balerinki", "Buty są świetne" – piszą internautki.

Małgorzata Socha pochwaliła się wiosenno-letnią stylizacją © Instagram.com, malgosia_socha

