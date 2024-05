Obcisłe szorty mają konkurencję. Oto co nosi Socha

Styl Małgorzaty Sochy łączy elegancję z casualem. Aktorka wie, w czym wygląda dobrze i chętnie sięga po najgorętsze trendy. Na czerwonym dywanie często wygląda jak gwiazda prosto z Hollywood , a na co dzień preferuje raczej wygodę, ale z modowym twistem. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie letnią stylizacją z jeansem w roli głównej. Jak wyglądała?

Małgorzata Socha jest za pan brat z najświeższymi trendami. Lubi eksperymentować z modą. Jej profil na Instagramie, który obserwuje aż milion osób, to prawdziwa skarbnica inspiracji dla kobiet w każdym wieku.

Ostatnio pochwaliła się denimową stylizacją. Jeansową kurtkę z materiałową różą (to najmodniejszy dodatek tego lata) zestawiła z szortami w tym samym odcieniu, tworząc stylowy komplet nie tylko na co dzień, ale i większe wyjście.

Zwróciłyśmy również uwagę na buty, które Socha wsunęła na stopy . To najgorętszy trend zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Chodzi o baleriny z siateczki, które nawiązują do hitowego modelu z kolekcji domu mody Alaïa.

Małgorzata Socha wybrała czarny model z "oczkami" i paseczkiem w stylu Mary Jane. I tym samym udowodniła, że siateczkowe baleriny pasują do wszystkiego. Ostatnio włożyła je również do spódnicy. Czy tego lata zdetronizują klasyczne baleriny? Wszystko na to wskazuje.