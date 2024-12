Pokazał paczkę świąteczną z Rossmanna. Filmik niesie się po sieci

Rossmann dołączył do grona firm, które postanowiły wręczyć swoim pracownikom świąteczne paczki. Jacek Musiał postanowił pokazać na TikToku zawartość jednej z nich. Sprawdźcie, co znalazło się w środku.

Wiele firm wręcza pracownikom świąteczne paczki. Jest to miły gest, dzięki któremu osoby będące zatrudnione w przedsiębiorstwie mogą poczuć się nieco docenieni. Rossmann również zdecydował się w tym roku przekazać pracownikom drobne upominki.

Pod filmikiem, który w zaledwie 18 godzin wyświetlono ponad 237 tys. razy, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że zawartość świątecznej paczki z Rossmanna nie każdemu przypadła do gustu.

