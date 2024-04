Pokazała dwa zdjęcia. Trudno uwierzyć, że dzieli je 10 minut

Aleksandra Żebrowska jest ceniona za naturalność oraz dystans do siebie. Działania celebrytki są doceniane przez wiele mam, które są wdzięczne za to, że Żebrowska pokazuje prawdziwy obraz macierzyństwa. Jej instagramowy profil jest obserwowany przez ponad 400 tys. użytkowników - liczby mówią same za siebie.

Niedawno na InstaStories Aleksandry pojawiły się dwa zdjęcia w nieco ponad dziesięciominutowym odstępie. Żona znanego aktora musiała wstać z samego rana, aby zdążyć na samolot. Choć fotografie dzieli tak krótki czas. Żebrowskiej szybko udało się wyszykować.

Szybka metamorfoza Żebrowskiej

Zaspane, zmrużone oczy i niewyspanie się to standardowy zestaw porannego wstawania na lot z samego rana. Niedawno przygody związane ze wczesnym podróżowaniem przedstawiła na dwóch fotografiach Aleksandra Żebrowska. Pobudka przed czwartą z pewnością nie należy do ulubionych czynności celebrytki.

Żebrowska pokazała, jak wygląda praktycznie tuż po wstaniu z łóżka. Wystarczyło jednak niewiele ponad dziesięć minut, a celebrytka wyglądała, jak po ośmiu godzinach głębokiego snu. W delikatnym makijażu i z uśmiechem na twarzy ruszyła na lotnisko.

Aleksandra Żebrowska pokazała, jak wygląda zaraz po przebudzeniu © Instagram | olazebrowska

Trzeba przyznać, że w tak krótkim czasie wyszykowanie się do wyjścia do prawdziwa supermoc! Przy czwórce dzieci celebrytka najwyraźniej wypracowała sobie odpowiedni system, który pozwala na szybkie wykonanie takich czynności jak m.in. makijaż przed wyjściem z domu. Jak się okazało, Aleksandra Żebrowska poleciała do Paryża. Podróż odbyła się w ramach współpracy z jedną ze znanych kosmetycznych marek.

