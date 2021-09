Pokazała, jak wygląda wierszyk z podręcznika dla pierwszoklasistów. Dopisała mocny fragment od siebie

Ciągłe zmiany w edukacji szkolnej dzieci i nastolatków wciąż oburzają rodziców, a obecna partia rządząca dąży do tego, aby w szkołach nie pojawiały się treści dotyczące m.in. kwestii seksualnych oraz społeczności nieheteronormatywnej. Do sieci trafiło właśnie zdjęcie jednego z wierszyków ze szkolnego podręcznika pt. "Wszyscy mnie lubią!", z którym nie zgodziła się dziennikarka Agata Komosa-Styczeń. Dlaczego? W żaden sposób nie ukazuje on prawdy o tym, jak może wyglądać życie, kiedy nie będziemy myśleć o własnych potrzebach.