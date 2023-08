Pokazała kulisy sesji zdjęciowej. Biedrzyńska w ultrakrótkiej sukience

Nie można zaprzeczyć, że Adrianna Biedrzyńska to kobieta z klasą. Chętnie eksponuje atuty swojej sylwetki w eleganckich stylizacjach. Teraz wskoczyła w małą czarną, której towarzyszyły sznury pereł. A to wszystko na planie sesji zdjęciowej do kalendarza. Aktorka pokazała na Instagramie nagranie zza kulis.