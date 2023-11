Pokazała mieszkanie po wynajmie. "Z nerwów wylądowałam w szpitalu"

Gdy osoba wynajmująca stwierdzi uszkodzenia, powinny zostać one jak najszybciej udokumentowane. Po ustaleniu zakresu uszkodzeń oraz kosztów remontu wynajmujący powinien wezwać najemcę do ich usunięcia lub pokrycia kosztów i wyznaczyć termin. Jeżeli najemca tego nie zrobi, wynajmujący może skorzystać z narzędzia, jakim jest kaucja. Jeśli przy podpisywaniu umowy kaucja nie została pobrana bądź nie była wystarczająca na pokrycie szkód, wynajmujący może skierować sprawę do sądu.