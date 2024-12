Pokazała paczkę dla dzieci pracowników Lidla. Oto zawartość

Na wideo zobaczymy, co sieć sklepów przygotowała w 2024 roku dla dzieci, a dokładniej dla chłopców w przedziale wiekowym 0-2 lata . W świątecznej paczce znalazło się wiele zabawek, w tym m.in. pluszowy lew, tablica magnetyczna do rysowania, a także książeczka z obrazkami.

"Moim zdaniem naprawdę fajny prezent"; "Bardzo fajny, ważne, że pracodawca dba o takie rzeczy"; "To miłe, bo niektóre mamy pracujące są w różnych sytuacjach życiowych, a dzięki takim paczkom, mogą coś podarować swoim pociechom, tym bardziej w tych czasach, gdy wszystko bardzo drogie" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

