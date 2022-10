Pokazała patent na tłuste włosy. W komentarzach jej dziękują

Im częściej myjemy włosy, tym bardziej je wysuszamy, a gruczoły produkują więcej sebum, przez co pasma szybciej się przetłuszczają. Dlatego tak ważne, by osoby, które zmagają się z problemem przetłuszczających się włosów, dobierały łagodne środki myjące i zwróciły uwagę na dietę oraz higienę snu. Jedna z tiktokerek pokazała swój trik na odświeżoną fryzurę bez konieczności mycia głowy. Na czym on polega?