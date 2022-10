Wypadają ci włosy? Do codziennej diety włącz te produkty

Zauważasz, że wypadają ci włosy i zastanawiasz się, co możesz z tym zrobić? Utrata kosmyków jest naturalna, jednak jeśli widzisz, że na szczotce zostaje ich więcej niż zazwyczaj, musisz się o siebie zatroszczyć. To, co się dzieje, może być oznaką pewnych niedoborów w organizmie.