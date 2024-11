Pokazała się w cekinowej mini. Idealna stylizacja na święta czy sylwestra

Katarzyna Zielińska doskonale zna się na trendach. Wie, jak ubierać się szykownie i z klasą. Jednak to nie oznacza, że jej stylizacje są nudne. Wręcz przeciwnie. Aktorka, mimo że preferuje minimalizm, czasem lubi zaszaleć i nie odmawia sobie błyszczących elementów.

Ostatnio na swoim Instagramie, który obserwuje ponad pół miliona użytkowników, podzieliła się ujęciami zza kulis koncertu, na którym zaśpiewała. Jednak to jej stylizacja skradła całe show.

Szykując się do Bożego Narodzenia, warto zainspirować się stylizacją Kasi Zielińskiej. Jej kreacja idealnie wpisuje się w świąteczny klimat, ale będzie również genialną opcją na sylwestrowe szaleństwo . Sukienka, w której się pokazała, pokryta była w całości srebrnymi cekinami, które odbijały światło. Trzeba przyznać, że lampy błyskowe zrobiły robotę. Każda fanka błyskotek bez wahania wybrałaby taką sukienkę.

Uwagę zwraca też fason. Marszczenia u dołu i wiązanie w talii nie tylko nadały unikalnego charakteru, ale również podkreśliły sylwetkę. Do tego Zielińska dobrała srebrne szpilki, które idealnie wpasowały się w cały look. Warto dodać, że srebro rządzi w modzie już od kilku sezonów. Pod postem Katarzyny Zielińskiej pojawiły się same komplementy. Internauci byli jednogłośni.