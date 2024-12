Pokazała się w cekinowej mini. Teraz nie ma modniejszej sukienki

Cekiny, cyrkonie i inne błyskotki wiodą prym w okresie jesienno-zimowym. Szczególne miejsce w tegorocznym rankingu zajmują właśnie cekiny. To jeden z najgorętszych trendów. Dlatego wybierając stylizację na grudniowe okazje, warto wziąć to pod uwagę.

Na pierwszy ogień idzie Natalia Siwiec w burgundowej kreacji. Propozycja modelki to strzał w dziesiątkę. Mowa tutaj nie tylko o cekinach, ale o kolorze. Burgundowy odcień przoduje w trendach i jest jednym z najbardziej pożądanych . Pięknie podkreślił chłodną urodę Natalii Siwiec.

Kolejna stylizacja to srebrna mini. Trzeba przyznać, że sukienka Nataszy Urbańskiej to cekinowy zawrót głowy. Krój jest prosty, ale całą robotę robią świecidełka. Artystka wybrała model z długim rękawem i stójką, który perfekcyjnie sprawdzi się w grudniu. Srebrna mini będzie dobrze wyglądać zarówno ze szpilkami, jak i wysokimi kozakami.

Nie wszystkie panie lubią sukienki i nie zawsze mają na nią ochotę. Jeśli szukasz alternatywy, postaw na cekinowy garnitur. Model, który wybrała Agnieszka Hyży, to prawdziwy klasyk. Czarny komplet pokryty błyskotkami sprawdzi się na wiele okazji.

