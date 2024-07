Pokazała się w ultrakrótkich szortach. Aż trudno oderwać wzrok

Cekiny latem? Ewa Farna na swoim ostatnim koncercie udowodniła, że to niekwestionowany hit. Choć najczęściej kojarzone są z karnawałem, wiele osób nie bez powodu prezentuje się w nich również na estradzie. Nie da się ukryć, że w przypadku tej gwiazdy okazały się być one prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Ma być wygodnie, modnie, a przede wszystkim bardzo efektownie. Trzymając się tych zasad, z łatwością stworzymy look, w którym zrobimy furorę na scenie. Najwyraźniej Ewa Farna również wzięła je sobie do serca.

Niedawno opublikowała na Instagramie zdjęcia w jeansowym modelu, które wyróżniały krótkie nogawki oraz rękawy. Kombinezon z gumką podkreślającą talię to prawdziwy "must have", jeśli zależy nam na stylowym, a do tego kobiecym stroju. Gwiazda dobrała do niego klasyczne, beżowe klapki tworząc w ten sposób bardzo swobodny look.