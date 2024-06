Reflektory zrobiły swoje. Tylko spójrzcie na mini Farnej

Ewa Farna jest w Czechach prawdziwą gwiazdą. Odbiera nagrody i pojawia się na okładkach czasopism. Od czerwca do września ma zaplanowane 23 koncerty w tym kraju . Wokalistka funkcjonuje zatem na najwyższych obrotach, a jakby tego była mało, ostatnio wydała także singiel "VLNY".

Wszystko to wiemy oczywiście z instagramowego profilu, który obserwuje 730 tys. internautów. W tym wszystkim prawdziwą gratką są koncertowe stylizacje Farnej, w których nie brak szaleństwa . Piosenkarka stawia często na błysk, bo na scenie wygląda on niezwykle efektownie. Teraz nie było inaczej.

Ten drugi element zrobił furorę na scenie, gdyż efektownie mienił się w świetle reflektorów, co uchwycili na filmikach fani. Nic dziwnego, że gwiazdy muzyki gustują w cekinach. Stylizacja Farnej została uzupełniona za pomocą białych kozaczków na platformach i masywnych słupkach.

