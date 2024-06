Pokazała się w ultrakrótkiej mini. Wyglądała niczym druga skóra

Natasza Urbańska to prawdziwa "królowa" zmysłowych stylizacji. Ostatnio zaprezentowała się na Instagram Stories w stroju, na który nie każda z nas miałaby odwagę. Jej "naked dress" to majstersztyk.

"Naked dress" to obecnie jeden z największych hitów zarówno wśród influencerek, jak i gwiazd. Ich ogromnymi fankami są Kim Kardashian i Kendall Jenner, które często sięgają właśnie po tego typu model. Charakteryzuje go tkanina, która jest tak dopasowana do skóry, że prawie się z nią zlewa. Z daleka może nawet wydawać się, że celebrytki chodzą nago, o czym później rozpisują się media.