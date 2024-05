Zawadzka pozowała na plaży. Spójrzcie na tę sukienkę

Fanki jej szalonego stylu zdominowanego przez boho mogą teraz czerpać garściami, jeśli chodzi o inspiracje na wakacyjne outfity. Nie da się nie zauważyć, że Zawadzka znalazła się w gronie kobiet, które uległy trendowi na zwierzęce printy . I choć to panterka zdominuje sezon wiosna-lato 2024, to nie jest ona jedyną opcją.

Marcelina Zawadzka postawiła na zeberkę, ale nie w klasycznym wydaniu, bo biało-zieloną . To tylko dowód na to, że trendami można się dowolnie bawić. W przypadku krótkiej sukienki zaskakujący jest "ugrzeczniony" krój, który prezenterka nieczęsto wybiera. Sukienka o luźnym fasonie posiadała bowiem kołnierzyk i długie rękawy .

Zawadzka ponadto zastosowała trik, który przydaje się w przypadku kreacji ukrywających kształty – za pomocą cienkiego paska podkreśliła talię . Tak wzorzysta sukienka nie potrzebuje ekstrawaganckich dodatków. Wystarczy dobrać do niej sandałki rzymianki z cienkimi paseczkami i gotowe.

