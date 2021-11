Pokazała wiadomości po nieudanej randce. Tego się nie spodziewała

"Ja kiedyś poszłam na randkę, to był spacer dość długi, zima. Przechodziliśmy koło Maca (McDonalda - przyp. red.) i tak rzuciłam, że zjadłabym gorące frytki. 'To co, ja mam ci frytki kupować?' Z pretensją do mnie. Musiałam tłumaczyć, że nie oczekuje, nie, nie, broń boże. Zostałam, kupiłam sobie sama frytki, a on poszedł do domu jeść obiad. Romantic story, że cholera" - napisała w komentarzu jedna z kobiet.