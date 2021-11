"Po roku związku usłyszałam, że jestem za gruba i go nie pociągam. Poczułam, jakby mi ktoś strzelił w twarz"

- Jeżeli druga osoba powie coś, co nam się nie podoba, warto postawić granicę i wyrazić swoje zdanie. Ale to, że mężczyzna zasugeruje: 'słuchaj, nie myślałaś o tym, żeby schudnąć?' nie oznacza od razu, że relacja z nim będzie toksyczna. Nie trzeba od niego uciekać, bo być może on nawet nie ma pojęcia, że robi źle. Wydaje mu się, że jak coś powie wprost, to będzie okej, a rzeczywistość okazuje się inna. To działa zresztą w dwie strony, bo kobiety też potrafią nieźle "dopiec" swoim facetom - wyjaśnia psycholożka.