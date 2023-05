Pokazała zdjęcia w "nagiej sukience". Porównali ją do światowej gwiazdy

Klaudia Halejcio w odważnym wydaniu

Klaudia Halejcio postawiła "nagą sukienkę" wykonaną ze złotych, metalicznych płytek. Wszystko wskazuje na to, że aktorka włożyła ją na gołe ciało. To model do złudzenia przypominający kultowe projekty, z których zasłynął innowator w świecie mody – Paco Rabanne – zmarły w lutym tego roku. W bardzo podobnych kreacjach pokazały się już w ostatnich miesiącach m.in. Julia Wieniawa czy Ada Fijał.