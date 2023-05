Pokazała zdjęcia z basenu. Zaszalała ze strojem?

Magdalena Boczarska lubi przełamywać stereotypy i sięgać po rozwiązania, na które nie zdecydowałaby się większość kobiet. Dlatego też pozuje przed fotoreporterami z dekoltem do pępka, a innym razem w kreacji pozbawionej pleców. Tym razem pozowała na sesji zdjęciowej w oryginalnej sukience z efektem ombre , której długość mini nabiera nowego wymiaru.

Po szaroburych miesiącach garderoba stęskniona za kolorami, eksploduje feerią barw i wzorów. Oprócz modnych kwiatów i pasków, trendy przywracają do łask ubrania z efektem "tie-dye". Barwione desenie, które wyglądają jak abstrakcyjna akwarela na płótnie, stanowią doskonałą alternatywę na wiosnę i lato . Ich potencjał już zdążyła wykorzystać Magdalena Boczarska.

Aktorka pozowała nad basenem w nieszablonowej stylizacji, która nawiązuje do stylu lat 80. Sukienka Boczarskiej z półgolfem przypomina strukturą strój kąpielowy. Cienki i lekko prześwitujący materiał wyeksponował to i owo, a nam przypomniał o podobnej kreacji, którą niedawno miała na sobie Joanna Przetakiewicz .

Elastyczna i prążkowana struktura podkreśliła sylwetkę aktorki. Ale to długość sukienki skupiła na sobie całą uwagę . Ultrakrótka kreacja, która przysłaniała zaledwie biodra, odsłoniła nawet bieliznę. Majtki w kolorze mandarynkowym wyglądały jak część kompletu, która korespondowała z pomarańczowymi akcentami na sukience.

Nieco przejaskrawiona stylizacja, jak i ekscentryczny klimat całej sesji , najwyraźniej przypadł do gustu fanom. Podobnie jak nietuzinkowe okulary Magdy Boczarskiej. Pod zdjęciami gwiazdy posypała się lawina pozytywnych komentarzy. "Obłęd", "Kojarzy mi się z teledyskiem Kylie Minogue", "Binokle odjazdowe", "Sztos", "Ale fajna stylizacja" - czytamy pod postem. Zdjęcie skomentował także partner aktorki, Mateusz Banasiuk. "Piękna!" - spuentował.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!