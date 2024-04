Przyszła do teatru w szortach i rajstopach. Stylizacja niezbyt udana

W przypadku Adriany Kalskiej można stwierdzić, że jej stylizacja została stworzona na szybko. Prosty kombinezon w białe gwiazdki, idealny na zwyczajne wyjście do sklepu po zakupy, połączyła z czarną ramoneską, która była tu jedynym "dobrym" elementem. Niedobrym były natomiast rajstopy, które ani nie pasowały do fasonu kombinezonu, ani do materiału, z jakiego powstał. Gdyby Adriana Kalska postawiła na eleganckie szorty z wysokim stanem i podkreślającym paskiem, rajstopy by aż tak nie przeszkadzały.