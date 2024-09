Adam Małysz to postać, której nie trzeba przedstawiać. Wybitny sportowiec i zdobywca licznych trofeów przyczynił się do popularyzacji skoków narciarskich w Polsce. Za jego sukcesami kryje się nie tylko ogromna praca, ale również wsparcie najbliższych kobiet: żony Izabeli oraz córki Karoliny.

" Kiedy studiowałam, musiałam uczyć się dwa razy więcej niż inni, a mimo to plotkowano za moimi plecami: 'Małyszowej jest łatwiej przez nazwisko'. Rozpuszczano plotki o moim romansie z dziekanem . Niezliczone razy słyszałam o rzekomych kryzysach naszego małżeństwa" - wspominała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Przez wiele lat, aż do czasów pandemii, prowadziła rodzinny pensjonat "Apartamenty u Małyszów" w Wiśle. Obecnie zajmuje się także własnym sklepem oraz opieką nad galerią trofeów Adama Małysza.

Izabela może pochwalić się udziałem w programie "Taniec z Gwiazdami". Swoją przygodę z programem zakończyła na czwartym odcinku, w którym to zatańczyła razem ze Stefano Terrazzino tango.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Karolina Małysz-Czyż, córka Adama i Izabeli Małyszów, wyrosła w cieniu ogromnej popularności swojego ojca. Choć wielu pamięta ją jeszcze jako małą dziewczynkę, dziś ma 26 lat i spełnia się zawodowo jako specjalistka ds. social media w jednej z krakowskich agencji marketingowych - Happy Parrots . Co ciekawe, prowadzi też konta w mediach społecznościowych swojego ojca.

W 2021 roku Karolina wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Para założyła wspólny profil na Instagramie poświęcony tematyce podróżniczej. To właśnie na nim fani mogą śledzić ich wspólne wyprawy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl