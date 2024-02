Pokłócą się o dzieci? Hakiel chce je zobaczyć na planie programu

Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, partnerką tancerza na parkiecie będzie Dagmara Kaźmierska. W życiu prywatnym celebryty również wszystko wydaje się układać w dobrym kierunku. Hakiel odnalazł szczęście u boku Dominiki. Katarzyna Cichopek związała się natomiast z Maciejem Kurzajewskim. Byłych partnerów łączą wciąż dzieci. W sieci pojawiły się spekulacje, że to właśnie kwestie związane z ich wychowaniem mogą sprawić, że Hakiel i Cichopek wejdą w konflikt.

Po tym, gdy na jaw wyszło, że Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami", celebryta zaczął rozmawiać o formacie z mediami. Tancerz nie kryje się z tym, że cieszą go ponowne taneczne wyzwania na planie.

Liczy też na to, że na widowni odnajdzie znajome twarze, które będą mu kibicować.

