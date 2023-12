Pokochały saunowanie. "Nikt nie patrzy pożądliwym wzrokiem"

Jako przykład zbawiennego działania przytacza historię: - Któregoś razu przyszła do mnie ciężko skrępowana babeczka, trzymała bardzo mocno ręcznik pod brodą, co jest charakterystyczne dla osób, które inicjują. Miała sporą nadwagę i poważne obawy, czy wytrzyma to, co jej zaserwuję, bo następnego dnia do tej sauny miało przyjechać jej towarzystwo. Skończyłam rytuał, wszyscy wyszli, patrzę na nią, widzę, że ma zaparowane okulary, jedną pierś na wierzchu, łapie mnie za rękę i mówi: "Powiedz mi, że ja jeszcze kiedyś to przeżyję". To jest najpiękniejsza nagroda, jaką człowiek, który tą sauną się opiekuje, może przeżyć.