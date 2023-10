Pokonaj pleśń. Wystarczą dwa składniki

Aby wykonać domową miksturę do walki z pleśnią, wystarczy połączyć ze sobą dwa składniki: skórkę z grejpfruta i ocet. Owoc zjadamy ze smakiem – doskonale działa na odporność w okresie jesienno-zimowym. Skórkę zalewamy dwiema szklankami octu i odstawiamy na kilka dni, żeby płyn nabrał mocy. Następnie przelewamy go do butelki z atomizerem i spryskujemy zaatakowane pleśnią miejsca. Po chwili spłukujemy i cieszymy się higienicznie czystą łazienką.