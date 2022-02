Pokonała raka i schudła 80 kilogramów. "Nigdy się nie poddawaj"

Jessica nie zamierzała się poddawać i po zakończeniu leczenia wróciła do ćwiczeń. Dziś waży 70 kilogramów i cieszy się dobrym zdrowiem. Zarówno nowotwór, jak i nadwaga odeszły w zapomnienie. Jessica jednak cały czas pamięta, co wówczas czuła. Dziś sama wspiera osoby, które walczą z podobnymi problemami. Za pośrednictwem Instagrama motywuje do tego, aby się nie poddawać i walczyć o siebie.