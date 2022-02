Bała się wejść na wagę. Dziś jest dumna ze swojej sylwetki

"Zmieniłam styl życia zamiast diety"

Nicole wiedziała, że restrykcyjne diety przynoszą efekt jo-jo, co później skutkowało tym, że czuła się w swoim ciele jeszcze gorzej. Wtedy właśnie postanowiła dołączyć do popularnego forum, gdzie odnalazła zasady, które wydawały się rozsądne do wprowadzenia.