Pola Wiśniewska jest już na półmetku ciąży. Pochwaliła się krągłościami

Pola Wiśniewska przed związkiem z Michałem również doczekała się czwórki dzieci. Ma córki: Julię i Polę, a także synów: Adama i Piotra. Na jednym z Q&A na Instagramie podkreśliła, że jej pociechy nie czuły się zazdrosne o najmłodszego brata. "Wszystkie są ze sobą zżyte i mają w sobie oparcie, więc byłam spokojna o to. Wiedziałam, że jeśli któreś będzie zazdrosne, to znajdzie pocieszenie i zrozumienie nie tylko we mnie, ale także wśród najbliższych" - napisała.