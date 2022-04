Pola Wiśniewska o tym, dlaczego nie pokazuje pozostałych dzieci. "Falco jest skazany na zainteresowanie"

Żona wokalisty zespołu Ich Troje nie ukrywa, że robi to ze względu na indywidualne decyzje swoich pociech. "Moje dzieci po tych kilku latach wiedzą, jak ten 'światek' wygląda i wolą żyć dalej swoim życiem, niż być na świeczniku. Często same podsyłają mi artykuły na temat naszej rodziny i pytają, dlaczego inni wypowiadają się tak źle, nie znając nas. Więc za każdym razem, gdy myślę o pochwaleniu się nimi tutaj, to pytam, czy jest to dla nich okej, czy dają zgodę na opublikowanie zdjęcia. Nie dają. I ja to szanuję" - stanowczo podsumowuje Pola Wiśniewska.