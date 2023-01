Polacy drastycznie skracają urlopy. Sprawdziłam, czy w dwa dni można wypocząć

Bez laptopa i telefonu

Przed wyjazdem do jednego z nich – w Arłamowie – założyłam, że do minimum ograniczę korzystanie ze smartfona. Laptop zostawiłam w domu. Nie tylko chciałam przekonać się, czy mam już powody do niepokoju związane z nomofobią (zaburzenie lękowe polegające na strachu przed utratą kontaktu ze smartfonem i możliwością skorzystania z sieci), ale wzięłam sobie do serca słowa ekspertów. Szczególnie wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine na Uniwersytecie w Tel Awiwie, z których wynika jasno, że długotrwałe użytkowanie urządzenia podwyższa poziom stresu, zwiększa liczbę nocnych przebudzeń, a nawet częstotliwość… zgrzytania zębami.