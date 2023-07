Polacy na Islandii. "Są postrzegani jako ludzie ciężkiej fizycznej pracy"

Mirella Wąsiewicz: Wielu naszych rozmówców zaczynało od ciężkiej, fizycznej pracy. Wiązało się to z brakiem znajomości języka. W Polsce często mieli poczucie, że struktura społeczna jest mocno zhierarchizowana. Nie odważyliby się pójść do banku w uniformie roboczym. Natomiast na Islandii, jeśli ktoś szedł do tego banku od razu po pracy w przetwórni, pachnąc rybami, to nikomu to nie przeszkadzało. Pracownicy fizyczni są postrzegani jako ludzie ciężkiej pracy, którzy robią coś ważnego dla gospodarki kraju. Co nie zmienia faktu, że większość z nich porzucała tę pracę z wielką ulgą, kiedy tylko nabrali kompetencji językowych, by móc robić coś innego.